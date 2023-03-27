Россиянка Грачева подала заявление на гражданство Франции

Российская теннисистка Варвара Грачёва завершила подачу заявления на получение гражданства Франции, сообщает L'Équipe.

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Россиянка с 2016 года тренируется в элитном теннисном центре в Каннах.

Напомним, Грачёва уже вышла в четвёртый круг турнира в Майами, обыграв представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 6:1, 6:2. Ранее на этом же турнире ей удалось обыграть Онс Жабер. Для россиянки это была первая победа над соперницей из топ-5.

В четвёртом раунде Грачёва встретится с чешской теннисисткой Петрой Квитовой. Их встреча поставлена четвёртой по очереди на корте имени Бутча Бухгольца, матчи на котором начнутся не ранее 18:00.