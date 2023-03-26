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1 час назад

Россиянин Хачанов одолел аргентинца Этчеверри во втором круге турнира серии "Мастерс" в Майами

Газета.Ru

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу во втором круге турнира серии "Мастерс", который проходит в эти дни в Майами. Соперником российского теннисиста стал представитель Аргентины Томас Мартин Этчеверри. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась в трех сетах с результатом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Хачанова.

Хачанов одолел аргентинца Этчеверри во втором круге турнира серии "Мастерс"
Фото: Jaimi Joy/ReutersJaimi Joy/Reuters

В третьем круге россиянин сразится с чешским теннисистом Иржи Лехечка В Майами Хачанов посеян под 14-м номером и стартует сразу со второго круга. Стоит отметить, что его соперник ранее выбил с турнира пробившегося через квалификацию россиянина Павла Котова.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 15-е место.

Ранее сообщалось, что Андрей Ольховский, знаменитый в прошлом российский теннисист, особенно прославившийся выступлениями в парном разряде и в составе сборной страны в Кубке Дэвиса, заявил, что эмоциональность ведущих отечественных игроков Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова может положительно влиять на их результаты.

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