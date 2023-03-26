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1 час назад

Майами-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Чемпионат.com

Сегодня, 26 марта, в Майами (США) стартует шестой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.

Майами-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание шестого игрового дня

Диего Шварцман (Аргентина, 31) – Хольгер Руне (Дания, 7) – матч начнётся приблизительно в 19:30 мск.

Тейлор Фритц (США, 9) – Денис Шаповалов (Канада, 24) – матч начнётся приблизительно в 20:30 мск.

Миомир Кецманович (Сербия, 29) – Андрей Рублёв (Россия, 6) – матч начнётся приблизительно в 21:00 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Душан Лайович (Сербия) – матч начнётся приблизительно в 22:00 мск.

Янник Синнер (Италия, 10) – Григор Димитров (Болгария, 21) – матч начнётся не ранее 2:00 мск.

Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) – матч начнётся не ранее 3:30 мск.

Полное расписание доступно здесь.

Теннис,Хольгер Руне,Янник Синнер,Диего Шварцман,Душан Лайович,Григор Димитров,Денис Шаповалов,Андрей Рублев,
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