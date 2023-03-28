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1 час назад

Российская теннисистка Грачева подала документы на получение французского гражданства

Газета.Ruиещё 1

Российская теннисистка Варвара Грачева подала документы на получение французского гражданства, передает «Матч ТВ» со ссылкой на Федерацию тенниса Франции.

Теннисистка Грачева подала документы на французское гражданство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоит отметить, что Грачева тренируется в Каннах с 2016 года, она уже семь лет живет во Франции.

26 марта Грачева пробилась в четвертый круг турнира в Майами, обыграв Магдалену Фрех из Польши со счетом 6:1, 6:2. Ранее на этом же турнире ей удалось пройти тунисскую теннисистку Онс Жабер. Для россиянки эта победа стала первой над соперницей из топ-5. В матче 1/8 финала турнира российская спортсменка проиграла Петре Квитовой. Поединок продолжался почти ровно два часа и завершился в двух сетах с результатом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу чешки.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию, согласно которой российская теннисистка Варвара Грачева намерена получить французское гражданство.

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