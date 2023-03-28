Теннисистка Грачева подала документы на французское гражданство

Стоит отметить, что Грачева тренируется в Каннах с 2016 года, она уже семь лет живет во Франции.

26 марта Грачева пробилась в четвертый круг турнира в Майами, обыграв Магдалену Фрех из Польши со счетом 6:1, 6:2. Ранее на этом же турнире ей удалось пройти тунисскую теннисистку Онс Жабер. Для россиянки эта победа стала первой над соперницей из топ-5. В матче 1/8 финала турнира российская спортсменка проиграла Петре Квитовой. Поединок продолжался почти ровно два часа и завершился в двух сетах с результатом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу чешки.