Рыбакина сокрушила Тревизан и вышла в полуфинал Miami Open

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла итальянку Мартину Тревизан (24-й номер рейтинга WTA) в четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в Майами (США) со счётом 6:3, 6:0.

Рыбакина выполнила 10 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.