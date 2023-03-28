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1 час назад

Рыбакина сокрушила Тревизан и вышла в полуфинал Miami Open

Чемпионат.com

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла итальянку Мартину Тревизан (24-й номер рейтинга WTA) в четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в Майами (США) со счётом 6:3, 6:0.

Рыбакина сокрушила Тревизан и вышла в полуфинал Miami Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Рыбакина выполнила 10 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Соперницей Рыбакиной в полуфинале турнира станет победительница противостояния Джессика Пегула (США) — Анастасия Потапова (Россия).

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Теннис,Мартин Тревизан,Джессика Пегула,Елена Рыбакина,Анастасия Потапова,
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