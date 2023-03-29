Карен Хачанов прервал длительную серию поражений

- Говорят, бог любит троицу, но мне понадобилось не три, а семь матчей, чтобы выиграть у Циципаса. Я очень рад. Но самое важное не то, что я победил Стефаноса, а то, как играл, - цитирует Хачанова пресс-служба ATP. - После Australian Open у меня были проблемы, связанные с травмой. Я пропустил два турнира, вернулся на корт в Дубае, но вылетел в первом же круге. То есть я не провел много матчей, так, сейчас я просто рад, что продолжаю играть на высоком уровне. Просто хочу продолжать в том же духе, наслаждаться процессом, игрой в Туре.