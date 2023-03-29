Карен Хачанов прервал длительную серию поражений

Российский теннисист Карен Хачанов, который сейчас находится на 16-й строчке мирового рейтинга, на турнире в Майами прервал длительную серию поражений от игроков из топ-10, которая тянулась с 2019 года и насчитывала 23 (!) матча.
Кроме того, Хачанов одержал первую в карьере победу над третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Шесть предыдущих встреч неизменно завершались в пользу грека, но в четвертом круге флоридского "Мастерса" Карен оказался сильнее - 7:6 (7:4), 6:4.
- Говорят, бог любит троицу, но мне понадобилось не три, а семь матчей, чтобы выиграть у Циципаса. Я очень рад. Но самое важное не то, что я победил Стефаноса, а то, как играл, - цитирует Хачанова пресс-служба ATP. - После Australian Open у меня были проблемы, связанные с травмой. Я пропустил два турнира, вернулся на корт в Дубае, но вылетел в первом же круге. То есть я не провел много матчей, так, сейчас я просто рад, что продолжаю играть на высоком уровне. Просто хочу продолжать в том же духе, наслаждаться процессом, игрой в Туре.
Из-за дождя матч четвертого круга Даниила Медведева задержали на пять часов
Хачанов действительно здорово сыграл против Циципаса. Действовал уверенно, стабильно, оказывал постоянное давление на соперника. Помогла и первая подача, причем, по статистике второй сет даже превосходил первый.
- Думаю, сдерживание Циципаса было ключом к победе. Мы оба неплохо подавали в первом сете. Потом я довел партию до тай-брейка, а во втором сете воспользовался первой же возможностью, - отметил Хачанов. - Корты быстрые, так что подача имеет решающее значение. Мы оба играли агрессивно, но нужно было не упустить свой шанс.
В 1/4 финала Карен Хачанов встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло (31-я ракетка мира).
В другой четвертьфинал пробился Даниил Медведев (5). Он без проблем переиграл француза Кентена Алиса (79) - 6:4, 6:2. Хотя нет, сложности все-таки были. Но другого характера. Матч был надолго отложен по времени из-за дождя.
- Я думал, что игру перенесут. Ведь задержка была 5 часов. Все это время я просто лежал - больше делать было нечего, - сказал Медведев в интервью на корте. - Доволен, что сыграл не так плохо. Неудивительно, что Кентен много ошибался. В полночь обычно спишь. Попробуйте поиграть в таком состоянии.
Дальше Даниилу предстоит показать класс в мачте против американского квалифаера Кристофера Юбэнкса. А потом мы все ждем российского полуфинала в Майами: Хачанов - Медведев.