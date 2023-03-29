Российский теннисист Даниил Медведев прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Майами. Как сообщает ТАСС, спортсмен обошел француза Кентена Алиса со счетом 6:4, 6:2.

Начало матча сильно задержалось из-за дождя, который не позволял теннисистам выйти на корт. За время игры Медведев сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из четырех брейк-пойнтов. Алис выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. Следующим оппонентом Медведева на турнире станет американец Кристофер Юбэнкс.

Напомним, что турнир в Майами относится к категории «Мастерс» — более престижными считаются лишь соревнования в рамках Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования на жестком покрытии завершатся к 2 апреля, общий призовой фонд составляет 8 млн долларов. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.