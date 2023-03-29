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1 час назад

Российская теннисистка Грачёва выразила готовность представлять Францию

Чемпионат.comиещё 1

Российская теннисистка Варвара Грачёва рассказала о подаче документов на французское гражданство.

Российская теннисистка Грачёва выразила готовность представлять Францию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Когда я начинала процесс, это даже близко не было связано с нынешней ситуацией в мире, никто не знал, что будет. Это то, к чему мы никогда не стремимся. А почему бы и нет? Почему бы не воспользоваться возможностью?

Но решение зависит не от меня, есть другие люди, которые будут решать моё будущее. Мы оформили все документы в этом месяце.

У меня всё хорошо, и моя основная работа — играть в теннис. Я буду рада представлять, возможно, обе», – рассказала Грачёва в интервью Sportsmail.

Грачёва может начать выступать за Францию на Открытом чемпионате Франции в мае. Последние шесть лет она тренировалась в Элитном Теннисном Центре в Каннах, следуя по тому же пути, что и нынешний соотечественник и пятая ракетка мира среди мужчин Даниил Медведев, который также обосновался там с подросткового возраста.

Теннис,Варвара Грачева,Даниил Медведев,
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