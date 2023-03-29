Российская теннисистка Грачёва выразила готовность представлять Францию

«Когда я начинала процесс, это даже близко не было связано с нынешней ситуацией в мире, никто не знал, что будет. Это то, к чему мы никогда не стремимся. А почему бы и нет? Почему бы не воспользоваться возможностью?



Но решение зависит не от меня, есть другие люди, которые будут решать моё будущее. Мы оформили все документы в этом месяце.



У меня всё хорошо, и моя основная работа — играть в теннис. Я буду рада представлять, возможно, обе», – рассказала Грачёва в интервью Sportsmail.