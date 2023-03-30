Чесноков считает, что Медведев даже при плохой игре выйдет в полуфинал турнира в Майами

"Какие шансы увидеть российский полуфинал в Майами? Хочется сказать, что Серундоло очень хорошо играет, и Хачанову будет с ним непросто. Против Медведева будет играть теннисист, который хорошо играет в Америке, плюс сейчас у него просто рай — он прошел в четвертьфинал турнира. Даже если Даниил очень плохо будет играть, то пройдет Юбэнкса", — передает слова Чеснокова Metaratings.