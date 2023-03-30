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Чесноков считает, что Медведев даже при плохой игре выйдет в полуфинал турнира в Майами

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил шансы на то, чтобы увидеть российский полуфинал на турнире в Майами.

Чесноков считает, что Медведев даже при плохой игре выйдет в полуфинал турнира в Майами
© Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports/Reuters

"Какие шансы увидеть российский полуфинал в Майами? Хочется сказать, что Серундоло очень хорошо играет, и Хачанову будет с ним непросто. Против Медведева будет играть теннисист, который хорошо играет в Америке, плюс сейчас у него просто рай — он прошел в четвертьфинал турнира. Даже если Даниил очень плохо будет играть, то пройдет Юбэнкса", — передает слова Чеснокова Metaratings.

30 марта Даниил Медведев в рамках ¼ турнира встретится с американцем Кристофером Юбэнксом. В 1/8 первая ракетка России переиграла француза Кентена Алиса. В другом четвертьфинале Карен Хачанов сыграет с аргентинцем Рансиско Серундоло. Стоит отметить, что на предыдущей стадии турнира он впервые в своей карьере обыграл грека Стефаноса Циципаса.

В случае побед в своих матчах, Медведев и Хачанов встретятся в полуфинале. В двух других четвертьфинальных парах сойдутся Карлос Алькарас (Испания) и Тейлор Фритц (США), а также Эмиль Руусувуори (Финляндия) и Янник Синнер (Италия). Ранее российская теннисистка Варвара Грачева призналась, что хотела бы представлять Францию.

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