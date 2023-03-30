$76.45+0.1482.39-0.75
55 минут назад

Синнер победил Руусувуори и стал первым полуфиналистом турнира в Майами

Советский спорт

Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет 8,8 миллиона долларов.

Синнер стал первым полуфиналистом турнира в Майами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Четвертьфинальный матч завершился со счетом 6:3, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 14 минут.

У Синнера (11-я ракетка мира) четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 6. На счету Руусувуори, занимающего 54-е место в рейтинге ATP, два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Тейлором Фритцем.

Теннис,Янник Синнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий