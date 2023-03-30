Синнер стал первым полуфиналистом турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет 8,8 миллиона долларов.
Четвертьфинальный матч завершился со счетом 6:3, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 14 минут.
У Синнера (11-я ракетка мира) четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 6. На счету Руусувуори, занимающего 54-е место в рейтинге ATP, два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Тейлором Фритцем.