Синнер стал первым полуфиналистом турнира в Майами

У Синнера (11-я ракетка мира) четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 6. На счету Руусувуори, занимающего 54-е место в рейтинге ATP, два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.