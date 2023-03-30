Тарпищев прокомментировал новые рекомендации МОК

Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по критериям допуска российских спортсменов к соревнованиям никак не влияют на отечественных теннисистов, так как они не прекращали выступать на турнирах. Об этом ТАСС в четверг заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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"Все, что нагнетается в прессе [по этой теме] - это бульварная хроника. Ничего нового не сказано. МОК все дает на откуп международным федерациям, - сказал Тарпищев. - У нас, в теннисе, ничего не меняется - все играют".

Исполком МОК во вторник рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения исполкома носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.