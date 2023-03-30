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1 час назад

Тарпищев заявил, что новые рекомендации МОК ничего не меняют для российских теннисистов

ТАСС

Новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по критериям допуска российских спортсменов к соревнованиям никак не влияют на отечественных теннисистов, так как они не прекращали выступать на турнирах. Об этом ТАСС в четверг заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Тарпищев прокомментировал новые рекомендации МОК
Фото: ТАССТАСС

"Все, что нагнетается в прессе [по этой теме] - это бульварная хроника. Ничего нового не сказано. МОК все дает на откуп международным федерациям, - сказал Тарпищев. - У нас, в теннисе, ничего не меняется - все играют".

Исполком МОК во вторник рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения исполкома носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.

1 марта 2022 года Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство ФТР и отменила турниры в России. Российские и белорусские спортсмены отстранены от командных турниров, но могут в нейтральном статусе участвовать в соревнованиях под эгидами Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP).

Теннис,Шамиль Тарпищев,
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