Международная федерация настольного тенниса допустит спортсменов из РФ

Международная федерация настольного тенниса поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета и готова допустить российских спортсменов до международных соревнований уже в мае. Об этом в четверг сообщается на сайте спортивного объединения.
В сообщении подчеркивается, что основой олимпийского движения остается автономность спортивных объединений, которые должны определять возможность допуска спортсменов до международных соревнований на основе спортивных заслуг, а не политических пристрастий или наличия паспорта определенной страны.
«С учетом этого, исполнительный совет поддерживает допуск спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до международных соревнований по настольному теннису, организуемых Международной федераций настольного тенниса и компанией «Мировой настольный теннис» при условии строгого соблюдения нейтральности», — говорится в публикации.