$76.45+0.1482.39-0.75
23 минуты назад

Международная федерация настольного тенниса допустит спортсменов из РФ

Парламентская газетаиещё 1

Международная федерация настольного тенниса поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета и готова допустить российских спортсменов до международных соревнований уже в мае. Об этом в четверг сообщается на сайте спортивного объединения.

Международная федерация настольного тенниса допустит спортсменов из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении подчеркивается, что основой олимпийского движения остается автономность спортивных объединений, которые должны определять возможность допуска спортсменов до международных соревнований на основе спортивных заслуг, а не политических пристрастий или наличия паспорта определенной страны.

«С учетом этого, исполнительный совет поддерживает допуск спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до международных соревнований по настольному теннису, организуемых Международной федераций настольного тенниса и компанией «Мировой настольный теннис» при условии строгого соблюдения нейтральности», — говорится в публикации.

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий