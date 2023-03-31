$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Екатерина Александрова проиграла Петре Квитовой в четвертьфинале турнира в Майами

Чемпионат.comиещё 2

18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Екатерина Александрова проиграла Петре Квитовой в четвертьфинале турнира в Майами
Фото: www.championat.comwww.championat.com

В четвертьфинальном матче турнира в Майами Александрова (18) проиграла двукратной чемпионке Уимблдона, 12-й ракетке мира чешке Петре Квитовой (15) со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Их встреча продлилась 2 часа 13 минут. Александрова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Квитовой шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в финал 33-летняя Квитова сразится с Сораной Кырстей из Румынии.

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Теннис,Екатерина Александрова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий