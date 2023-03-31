Екатерина Александрова проиграла Петре Квитовой в четвертьфинале турнира в Майами

В четвертьфинальном матче турнира в Майами Александрова (18) проиграла двукратной чемпионке Уимблдона, 12-й ракетке мира чешке Петре Квитовой (15) со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Их встреча продлилась 2 часа 13 минут. Александрова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Квитовой шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.