Тарпищев оценил шансы Медведева победить Хачанова

"Хачанов физически в хорошей форме и заслуженно вышел в полуфинал, - сказал Тарпищев. - Но в очной встрече Даня чисто по игровым моментам посильнее. У Медведева больше шансов выйти в финал, где наверняка снова сыграет с Карлосом Алькарасом. И, понятно, еще рано об этом говорить, но тут у него шансов будет больше, чем в Индиан-Уэллсе, потому что как минимум корт побыстрее".