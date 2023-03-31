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1 час назад

Тарпищев считает, теннисист Медведев имеет больше шансов на победу в матче с Хачановым

ТАСС

Россиянин Даниил Медведев выглядит сильнее соотечественника Карена Хачанова по игровым моментам и имеет больше шансов выйти в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами (штат Флорида, США). Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев оценил шансы Медведева победить Хачанова
Фото: ТАССТАСС

"Хачанов физически в хорошей форме и заслуженно вышел в полуфинал, - сказал Тарпищев. - Но в очной встрече Даня чисто по игровым моментам посильнее. У Медведева больше шансов выйти в финал, где наверняка снова сыграет с Карлосом Алькарасом. И, понятно, еще рано об этом говорить, но тут у него шансов будет больше, чем в Индиан-Уэллсе, потому что как минимум корт побыстрее".

Полуфинальный матч между Медведевым и Хачановым пройдет 31 марта.

20 марта Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Испанский теннисист также сумел пробиться в полуфинал соревнований в Майами, где он сыграет с итальянцем Янником Синнером. Их встреча пройдет в ночь на субботу.

Турнир в Майами относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Общий призовой фонд составляет $8 млн, победителем прошлогоднего розыгрыша является Алькарас.

Теннис,Янник Синнер,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Шамиль Тарпищев,
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