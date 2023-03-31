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43 минуты назад

Организаторы Уимблдона приняли решение по допуску россиян

Елена Прошина

Организаторы Уимблдона допустят российских и белорусских теннисистов до участия в турнире под нейтральным флагом. Однако им нужно соблюдать ряд условий. Об этом пишет ТАСС.

Организаторы Уимблдона приняли решение по допуску россиян
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

Как отмечается в заявлении организаторов, условия участия россиян были согласованы с британским правительством и международными теннисными организациями. От спортсменов уже готовы принимать заявки.

Напомним, 2022 году российских теннисистов не пустили на турнир. Эти соревнования стали единственными в Большом шлеме за 2022 год, в которых не участвовали россияне и белорусы.

Даниил Медведев высказался о возможности возвращения на Уимблдон

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что украинцы целый год боролись за то, чтобы россиян и белорусов исключили из соревнований в этом виде спорта. Она посетовала на то, что не может бойкотировать состязания из-за участия русских, так как не является независимым игроком.

Теннис,Марта Костюк,Даниил Медведев,
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