Организаторы Уимблдона приняли решение по допуску россиян

Организаторы Уимблдона допустят российских и белорусских теннисистов до участия в турнире под нейтральным флагом. Однако им нужно соблюдать ряд условий. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Как отмечается в заявлении организаторов, условия участия россиян были согласованы с британским правительством и международными теннисными организациями. От спортсменов уже готовы принимать заявки.

Напомним, 2022 году российских теннисистов не пустили на турнир. Эти соревнования стали единственными в Большом шлеме за 2022 год, в которых не участвовали россияне и белорусы.