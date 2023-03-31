СМИ: теннисисты РФ должны будут подписать декларацию о нейтралитете для Уимблдона

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Уимблдоне в 2023 году, если подпишут декларацию о нейтралитете, сообщает Tennis Majors.

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Им также будет запрещено выражать какую либо поддержку России или их правительству и получать финансирование из России.

В пятницу Всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне 2023 года в нейтральном статусе при выполнении нескольких условий.