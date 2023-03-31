СМИ: теннисисты РФ должны будут подписать декларацию о нейтралитете для Уимблдона

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Уимблдоне в 2023 году, если подпишут декларацию о нейтралитете, сообщает Tennis Majors.
Им также будет запрещено выражать какую либо поддержку России или их правительству и получать финансирование из России.
В пятницу Всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне 2023 года в нейтральном статусе при выполнении нескольких условий.
Российские и белорусские теннисисты были отстранены от Уимблдонского турнира в 2022 году из за событий на Украине. За это организаторы соревнований были оштрафованы на миллион долларов, а WTA и АTP лишили турнир рейтинговых очков.Уимблдонский турнир в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля.