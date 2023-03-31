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39 минут назад

Лукашенко о поражении теннисистки Соболенко: я еще с ней буду разбираться

Газета.Ruиещё 3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал результат выступления второй ракетки мира Арины Соболенко на турнире WTA-1000 в американском Майами.

Лукашенко о поражении Соболенко: я еще с ней буду разбираться
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Выиграла турнир, Рыбакину победила, помните? Недавно проиграла Рыбакиной в финале, вчера в четвертьфинале кому-то в Майами, или где она там, проиграла. Молодец Соболенко, она выиграла.

А что проиграла шеcть двойных ошибок в поcледней игре и мало попадала даже в корт? Я еще c ней буду разбиратьcя по этому поводу», — cказал Лукашенко в обращении к белоруccкому народу и парламенту.

Белорусская теннисистка Соболенко является чемпионкой Australian Open – 2023. Спортсменка не сумела выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами, проиграв 74-й ракетке мира румынке Соране Кырсте со счетом 4:6, 4:6.

Ранее Александр Лукашенко эмоционально оценил новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) к допуску белорусских и российских спортсменов.

На исполкоме МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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