Лукашенко о поражении Соболенко: я еще с ней буду разбираться

«Выиграла турнир, Рыбакину победила, помните? Недавно проиграла Рыбакиной в финале, вчера в четвертьфинале кому-то в Майами, или где она там, проиграла. Молодец Соболенко, она выиграла.



А что проиграла шеcть двойных ошибок в поcледней игре и мало попадала даже в корт? Я еще c ней буду разбиратьcя по этому поводу», — cказал Лукашенко в обращении к белоруccкому народу и парламенту.