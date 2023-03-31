На Украине отреагировали на допуск россиян к Уимблдону

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение организаторов Уимблдона о допуске российских и белорусских теннисистов в нейтральном статусе. Об этом он высказался в своем Twitter-аккаунте.

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Кулеба назвал участие представителей этих стран в турнире аморальным. Он также призвал власти Великобритании отказать в выдаче виз игрокам из России и Белоруссии.

31 марта стало известно, что Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, допустит российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Уточнялось, что выступить на турнире спортсмены смогут только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете».