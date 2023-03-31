Флаг России запретили демонстрировать на теннисных турнирах в Великобритании

Теннисисты и зрители не смогут демонстрировать флаги России и Белоруссии на турнирах, организованных Ассоциацией лаун тенниса Великобритании (LTA) в 2023 году, сообщается на сайте организации.

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В пятницу Всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне 2023 года в нейтральном статусе при выполнении нескольких условий. В свою очередь LTA сообщила, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Уимблдоне в 2023 году, если подпишут декларацию о нейтралитете.

— На турнирах будет осуществляться политика нулевой терпимости к любым флагам, символам или другим действиям в поддержку России, Белоруссии или СВО со стороны любого лица на площадках, включая теннисистов и зрителей, — говорится в сообщении LTA.