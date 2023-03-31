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7 минут назад

Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал «Мастерса» в Майами

Betassist

Карен боролся достойно.

Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал «Мастерса» в Майами
Фото: BetassistBetassist

Сегодня, 31 марта, в Майами состоялся матч между двумя россиянами. В полуфинале «Мастерса» сошлись Даниил Медведев и Карен Хачанов. Победа оказалась за Медведевым – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 18 минут. Даниил 13 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Хачанова семь эйсов, одна ошибка при подаче и два успешно использованных брейк-пойнта из шести.

В финале Медведеву будет противостоять победитель матча Карлос Алькарас – Янник Синнер. Испанец и итальянец проведут свою встречу в ночь с 31 марта на 1 апреля. Начало – в 2:00 мск.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $8 800 000. В прошлом году титул завоевал Карлос Алькарас.

Теннис,Янник Синнер,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
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