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41 минуту назад

Медведев обратился к Хачанову после победы в полуфинале турнира в Майами

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Даниил вышел в финал второго «Мастерса» подряд.

Медведев обратился к Хачанову после победы в полуфинале турнира в Майами
Фото: BetassistBetassist

Российский теннисист Даниил Медведев после матча 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США) обратился к своему сопернику. Медведев в матче за выход в финал обыграл соотечественника Карена Хачанова. Матч закончился со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

После завершения поединка спортсмены обменялись рукопожатиями у сетки. Медведев поздравил соперника с хорошей игрой.

«Классный был матч, очень круто ты сыграл. Просто мне чуть повезло», — сказал Медведев.

Хачанов в ответ поблагодарил Даниила и назвал его «красавой».

Теперь Медведев в финале «Мастерса» сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Встреча пройдёт в ночь на 1 апреля.

Теннис,Янник Синнер,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
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