Медведев обратился к Хачанову после победы в полуфинале турнира в Майами

Даниил вышел в финал второго «Мастерса» подряд.

Фото: Betassist Betassist

Российский теннисист Даниил Медведев после матча 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США) обратился к своему сопернику. Медведев в матче за выход в финал обыграл соотечественника Карена Хачанова. Матч закончился со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

После завершения поединка спортсмены обменялись рукопожатиями у сетки. Медведев поздравил соперника с хорошей игрой.

«Классный был матч, очень круто ты сыграл. Просто мне чуть повезло», — сказал Медведев.

Хачанов в ответ поблагодарил Даниила и назвал его «красавой».