Медведев отреагировал на возвращение россиян на Уимблдон

"Я счастлив узнать об этом. Всегда говорил, что если у меня будет возможность сыграть на Уимблдоне, буду счастлив быть там. Это турнир, который мне нравится, единственный турнир Большого шлема, где я еще не выходил в четвертьфинал, хочу выступить там хорошо. Это прекрасный турнир, я счастлив, что у меня будет возможность сыграть на нем в этом году", - сказал Медведев.