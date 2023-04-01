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23 минуты назад

Теннисист Медведев рассказал, что будет счастлив выступить на Уимблдоне в 2023 году

ТАССиещё 4

Российский теннисист Даниил Медведев будет счастлив выступить на Уимблдоне в 2023 году после решения организаторов допустить россиян и белорусов. Об этом он рассказал в субботу журналистам.

Медведев отреагировал на возвращение россиян на Уимблдон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

31 марта организаторы Уимблдона - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий.

Организаторы Уимблдона приняли решение по допуску россиян

"Я счастлив узнать об этом. Всегда говорил, что если у меня будет возможность сыграть на Уимблдоне, буду счастлив быть там. Это турнир, который мне нравится, единственный турнир Большого шлема, где я еще не выходил в четвертьфинал, хочу выступить там хорошо. Это прекрасный турнир, я счастлив, что у меня будет возможность сыграть на нем в этом году", - сказал Медведев.

Медведеву 27 лет, он занимает пятое место в мировом рейтинге, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 18 побед на турнирах АTP, 3 из них были одержаны в текущем сезоне. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. На Уимблдоне россиянин не проходил дальше четвертого круга.

Теннис,Даниил Медведев,
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