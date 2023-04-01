Медведев поддержал Хачанова после полуфинала турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев поддержал своего соотечественника Карена Хачанова после очного матча, который состоялся в рамках полуфинала турнира серии "Мастерс" в Майами. Медведев вышел в финал турнира, 31 марта обыграв в полуфинале своего Хачанова в трех сетах 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

"Классное последнее очко. Классный матч. Очень круто играл, реально! Просто чуть повезло, понимаешь, уже туда-сюда", — сказал Медведев у сетки после матча.

В финале россиянин сыграет против победителя матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Медведев выиграл 23-й из 24 поcледних матчей и вышел в финал на пятом турнире подряд: он взял титулы в Дубае, Дохе и Роттердаме, а в Индиан-Уэллc проиграл первой ракетке мира Карлоcу Алькараcу из Иcпании.