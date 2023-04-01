Российская теннисистка высказалась о допуске россиян к Уимблдону

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире серии "Большого шлема" Уимблдон, передает "Спорт-Экспресс".
Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) 31 марта объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в Уимблдоне-2023.
"Мы ожидали, что все будет в порядке. Я думаю, Уимблдон не хотел повторить прошлогоднее решение, которое было спорным во многих отношениях. Очень рада, что Уимблдон поменял свою точку зрения и что наши ребята смогут выступить. Это прежде всего спорт", - заявила Веснина.
Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании. На других соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне выступают в нейтральном статусе. Стоит отметить, что решение LTA о недопуске россиян к своим турнирам привело к санкциям со стороны ATP и WTA.
Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты должны подписать декларацию нейтральности для участия в турнирах в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA).