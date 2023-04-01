Российская теннисистка высказалась о допуске россиян к Уимблдону

"Мы ожидали, что все будет в порядке. Я думаю, Уимблдон не хотел повторить прошлогоднее решение, которое было спорным во многих отношениях. Очень рада, что Уимблдон поменял свою точку зрения и что наши ребята смогут выступить. Это прежде всего спорт", - заявила Веснина.