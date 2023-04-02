Медведев признался, что не стремится к славе

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о своем отношении к повышенному вниманию к себе.
"Я не знаю, может быть кто-то считает иначе, но я не ищу славы или большого внимания. Так что, если ко мне приковано внимание, это просто означает, что я показываю хороший теннис, потому что я не ищу внимания другими способами. Чувствую, что поддержка в этом году на всех турнирах, в которых я принимал участие, была потрясающей, я встретил много людей, которые заряжают меня энергией и отличным настроением, и я счастлив играть в теннис", - передает слова Медведева Sportskeeda.
В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает пятое место (4330 очков). Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас. На турнире в Индиан-Уэллсе (США) он в финале обыграл Медведева со счетом 6:3, 6:2. Второе место занимает серб Новак Джокович, тройку лидеров замыкает Стефанос Циципас (Греция). В воскресенье Медведев сыграет в финале турнира в Майами (США). Его соперником станет Янник Синнер из Италии. Для россиянина это уже пятый финал в этом календарном году.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина проиграла в финале турнира в Майами Петре Квитовой.