Медведев признался, что не стремится к славе

"Я не знаю, может быть кто-то считает иначе, но я не ищу славы или большого внимания. Так что, если ко мне приковано внимание, это просто означает, что я показываю хороший теннис, потому что я не ищу внимания другими способами. Чувствую, что поддержка в этом году на всех турнирах, в которых я принимал участие, была потрясающей, я встретил много людей, которые заряжают меня энергией и отличным настроением, и я счастлив играть в теннис", - передает слова Медведева Sportskeeda.