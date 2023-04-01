$76.45+0.1482.39-0.75

Хачанов прокомментировал допуск россиян к Уимблдону

Допуск теннисистов из России и Белоруссии к Уимблдону не отличается от условий других турниров. Об этом заявил россиянин Карен Хачанов, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Хачанов прокомментировал допуск россиян к Уимблдону
© globallookpress.com

По словам спортсмена, россияне уже участвуют в турнирах как нейтральные спортсмены, поэтому в принципе ничего не изменилось.

«Это то, что мы уже делаем. Существует нейтралитет, с прошлого года у нас нет флага», - подчеркнул Хачанов.

Теннисист добавил, что у него больше нет спонсоров из РФ. Российские игроки неоднократно говорили, что хотели бы сыграть на Уимблдоне - «важном событии в истории тенниса», и он рад возможности, появившейся в 2023 году.

В 2022 году организаторы Уимблдона запретили участие теннисистов из России и Белоруссии.

Накануне организаторы Уимблдона (Ассоциация лаун-тенниса Британии и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета) решили допустить россиян и белорусов как нейтральных спортсменов, но выдвинули ряд условий. Запрещено поддерживать СВО и получать финансирование от РФ и Белоруссии или компаний, управляемых и контролируемых государством.

Медведев отреагировал на возвращение россиян на Уимблдон

Хачанову 26 лет, он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, у него четыре титула организации.

В этом году Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий