Хачанов прокомментировал допуск россиян к Уимблдону

Допуск теннисистов из России и Белоруссии к Уимблдону не отличается от условий других турниров. Об этом заявил россиянин Карен Хачанов, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По словам спортсмена, россияне уже участвуют в турнирах как нейтральные спортсмены, поэтому в принципе ничего не изменилось.

«Это то, что мы уже делаем. Существует нейтралитет, с прошлого года у нас нет флага», - подчеркнул Хачанов.

Теннисист добавил, что у него больше нет спонсоров из РФ. Российские игроки неоднократно говорили, что хотели бы сыграть на Уимблдоне - «важном событии в истории тенниса», и он рад возможности, появившейся в 2023 году.

В 2022 году организаторы Уимблдона запретили участие теннисистов из России и Белоруссии.

Накануне организаторы Уимблдона (Ассоциация лаун-тенниса Британии и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета) решили допустить россиян и белорусов как нейтральных спортсменов, но выдвинули ряд условий. Запрещено поддерживать СВО и получать финансирование от РФ и Белоруссии или компаний, управляемых и контролируемых государством.

Хачанову 26 лет, он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, у него четыре титула организации.