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1 час назад

Рыбакина поздравила Квитову с победой на турнире в Майами

Чемпионат.com

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после поражения в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) поздравила с завоеванием титула 12-ю ракетку мира представительницу Чехии Петру Квитову.

Рыбакина поздравила Квитову с победой на турнире в Майами
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Квитова выиграла решающий поединок со счётом 7:6 (16:14), 6:2. Матч продолжался 1 час и 42 минуты

«Конечно, хочу поздравить Петру и её команду с потрясающими двумя неделями здесь, в Майами. И пожелать удачного года. Хочу поблагодарить каждого, кто помогал в организации турнира — невероятная атмосфера. Спасибо за поддержку на протяжении четырёх сложных недель. Я рада результату и горжусь собой, моей командой», — сказала Рыбакина во время церемонии награждения на корте.

Чешка завоевала свой первый титул в сезоне и 30-й в карьере.

Титул в Майами стал для Квитовой первым в сезоне

Теннис,Елена Рыбакина,Петр Квитов,
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