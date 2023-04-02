Рыбакина поздравила Квитову с победой на турнире в Майами

«Конечно, хочу поздравить Петру и её команду с потрясающими двумя неделями здесь, в Майами. И пожелать удачного года. Хочу поблагодарить каждого, кто помогал в организации турнира — невероятная атмосфера. Спасибо за поддержку на протяжении четырёх сложных недель. Я рада результату и горжусь собой, моей командой», — сказала Рыбакина во время церемонии награждения на корте.