Медведев впервые в карьере выиграл Miami Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами. Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

На пути к финалу Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Гали (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).