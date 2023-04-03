Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место в обновленном рейтинге, опубликованном 3 апреля на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Первая ракетка России улучшил свои позиции благодаря победе на турнире серии «Мастерс», прошедшем в американском Майами. В финале Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером — 7:5, 6:3.

Андрей Рублев поднялся с седьмой строчки на шестую, а Карен Хачанов — на 11-ю с 16-й.

На первое место в рейтинге АТР вернулся серб Новак Джокович, который на прошлой неделе был вторым. Испанец Карлос Алькарас опустился на вторую позицию. Третьим остался грек Стефанос Циципас.

Одержав победу в Майами, Медведев 19-й раз в карьере и четвертый раз в 2023 году выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев высказался о решении допустить российских спортсменов на Уимблдон — один из турниров «Большого шлема».