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34 минуты назад

«Даниил — умный и потрясающий игрок, он может превратить дерьмо в золото» — тренер Медведева

Матч ТВ

Российский теннисист Даниил Медведев умеет действовать непредсказуемо и способен «превратить дерьмо в золото», заявил тренер спортсмена Жиль Сервара.

Тренер Медведева: «Даниил может превратить дерьмо в золото»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В воскресенье Медведев выиграл «Мастерс» в Майами, в финале обыграв итальянца Янника Синнера. Для россиянина это четвертый титул на пяти последних турнирах, в которых он принимал участие.

— Прошлый год был тяжелым для Даниила. Начало этого года было тяжелым. Когда ситуация изменилась?

— Думаю перед турниром в Роттердаме. Три дня перед первым раундом были очень, очень тяжелыми. После Открытого чемпионата Австралии, в течение двух недель я почувствовал, что Даниил сильно нервничает, совсем не уверен в себе.

Но я также чувствовал, что он может играть в хороший теннис. Моя работа в то время заключалась в том, чтобы найти способ поговорить с ним по хорошему, найти способ, чтобы заставить его хорошо тренироваться и выигрывать сеты во время тренировок. Вот что случилось.

— Какой совет вы ему дали?

— Я знаю Даниила, я знаю, как это с ним работает. Я стараюсь адаптироваться к ситуации, и то, что он говорит, очень важно. Я стараюсь быть, как вода, использовать хорошую волну, скажем так. Он умный парень и потрясающий игрок, он может превратить дерьмо в золото.

— Что люди не понимают в его игре?

— Трудно сказать. Но иногда его удары достаточно сильные, иногда нет. Иногда ждешь от него чего то одного, а он идет другим путем. Тогда одна вещь важна: он подобен стене. Возвращает каждый мяч, подает, бегает. Он способен найти решение почти любой проблемы.

Он потрясающий боец. Он действительно хочет все время побеждать, поэтому ничего не отдает противнику просто так, я не говорю о топовых игроках, потому что они к этому привыкли — но другие не привыкли так бороться в каждом розыгрыше. Комбинация всего этого делает его таким сложным соперником, — приводит слова Сервара сайт АТР.

Теннис,Янник Синнер,Даниил Медведев,
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