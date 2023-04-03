Медведев рассказал о планах после победы на "Мастерсе" в Майами

Первая ракетка России Даниил Медведев собирается принять участие во всех турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" на грунтовом покрытии. Об этом спортсмен рассказал "Спорт-Экспрессу" в понедельник.
В воскресенье Медведев стал победителем "Мастерса" в Майами (штат Флорида, США), победив в финальном матче итальянца Янника Синнера. Россиянин сыграл в пятом финале турнира ATP подряд.
"Пока ничего не менялось, собираюсь играть все ближайшие "Мастерсы", - сказал Медведев. - Я живу в Монте-Карло, но не играл там с 2019 года. Надеюсь, смогу там сыграть, потом планирую выступить в Барселоне, Мадриде, Риме, все эти турниры в моих планах. Конечно, посмотрим, как будет чувствовать себя мое тело, буду смотреть по ситуации, но, если честно, в Майами я чувствовал себя отлично".
Турнир в Монте-Карло пройдет с 9 по 16 апреля, в Барселоне - с 17 по 23 апреля, в Мадриде - с 26 апреля по 7 мая, в Риме - с 10 по 21 мая.