Медведев рассказал о планах после победы на "Мастерсе" в Майами

"Пока ничего не менялось, собираюсь играть все ближайшие "Мастерсы", - сказал Медведев. - Я живу в Монте-Карло, но не играл там с 2019 года. Надеюсь, смогу там сыграть, потом планирую выступить в Барселоне, Мадриде, Риме, все эти турниры в моих планах. Конечно, посмотрим, как будет чувствовать себя мое тело, буду смотреть по ситуации, но, если честно, в Майами я чувствовал себя отлично".