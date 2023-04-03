Даниил Медведев выиграл еще один турнир

Российский теннисист Даниил Медведев одержал свою четвертую победу в сезоне. Спортсмен обыграл итальянца Янника Синнера в Майами. Об этом пишет ТАСС.

Медведев выиграл матч со счетом 7:5, 6:3. Теннисист уже пятый раз подряд одерживает победы в финале турнира в Майами. Теперь по этому показателю он делит первое место со звездой корта Маратом Сафиным.

За победу Медведев получит $8,8 млн (около 680 млн рублей). Спортсмен занимает четвертое место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России.

На счету 27-летнего Медведева 19 побед на турнирах ATP. Лучшим его результатом на турнирах Большого шлема считается победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. Этой победой теннисист вышел в пятый финал ATP подряд. С 1981 года он стал первым игроком, кому удалось это сделать.