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59 минут назад

Даниил Медведев выиграл еще один турнир

Никита Бородкин

Российский теннисист Даниил Медведев одержал свою четвертую победу в сезоне. Спортсмен обыграл итальянца Янника Синнера в Майами. Об этом пишет ТАСС.

Даниил Медведев выиграл еще один турнир
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Медведев выиграл матч со счетом 7:5, 6:3. Теннисист уже пятый раз подряд одерживает победы в финале турнира в Майами. Теперь по этому показателю он делит первое место со звездой корта Маратом Сафиным.

За победу Медведев получит $8,8 млн (около 680 млн рублей). Спортсмен занимает четвертое место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России.

На счету 27-летнего Медведева 19 побед на турнирах ATP. Лучшим его результатом на турнирах Большого шлема считается победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. Этой победой теннисист вышел в пятый финал ATP подряд. С 1981 года он стал первым игроком, кому удалось это сделать.

Ранее Медведев заявил, что будет очень рад, если какие-то дети в России захотят играть в теннис из-за него. Он вспомнил, что когда он начинал играть, на корте блистали Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный.

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