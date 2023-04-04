Украинка отказалась пожимать руку россиянке после матча в США

Украинская теннисистка, первая ракетка Украины Ангелина Калинина отказалась пожимать руку россиянке Анне Калинской после поражения в матче первого круга турнира в Чарльстоне (США). Об этом сообщает РБК.

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Калинской. По окончании матча россиянка подошла к сетке для традиционного рукопожатия, однако украинская спортсменка не стала этого делать и сразу направилась собирать вещи.

Напомним, что Калинина является одной из спортсменок, которая была в числе подписавших обращение к Национальному олимпийскому комитету и Минспорту Украины с призывом отказаться от полного бойкота международных турниров, на которые допущены россияне и белорусы.