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Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке после поражения в США

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Украинская теннисистка, первая ракетка Украины Ангелина Калинина отказалась пожимать руку россиянке Анне Калинской после поражения в матче первого круга турнира в Чарльстоне (США). Об этом сообщает РБК.

Украинка отказалась пожимать руку россиянке после матча в США
© globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Калинской. По окончании матча россиянка подошла к сетке для традиционного рукопожатия, однако украинская спортсменка не стала этого делать и сразу направилась собирать вещи.

Напомним, что Калинина является одной из спортсменок, которая была в числе подписавших обращение к Национальному олимпийскому комитету и Минспорту Украины с призывом отказаться от полного бойкота международных турниров, на которые допущены россияне и белорусы.

Украинская теннисистка отказалась пожать руку россиянке после матча

Украинские теннисистки не впервые отказываются от рукопожатий с россиянами. В частности, ранее таким образом поступила Марта Костюк, которая отказалась жать руку россиянке Варваре Грачевой после финального матча турнира WTA в Остине.

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