Надаль не сыграет в турнире «Мастерс» в Монте-Карло

«Привет всем, я ещё не готов соревноваться на высшем уровне. Я не смогу сыграть в одном из важнейших турниров в моей карьере, в Монте-Карло. Я пока не в состоянии играть с максимальными гарантиями и продолжаю процесс подготовки, надеясь скоро вернуться», — сообщил Надаль на официальной странице в «Твиттере».