Алькарас снялся с турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) из-за травмы руки и дикомфорта в спине.

«У меня посттравматический артрит левой руки и мышечный дискомфорт в позвоночнике, который нуждается в покое. До встречи в 2024 году!

После двух месяцев соревнований я рад вернуться домой, но мне грустно, что я закончил свой полуфинальный матч в Майами с физическим дискомфортом. После сегодняшнего посещения моего врача и прохождения обследования я не смогу поехать в Монте-Карло, чтобы начать турнир но грунтовом корте", — написал Алькарас на официальной странице в «Твиттере».