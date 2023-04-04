Свитолина прокомментировала своё возвращение в тур

«У меня были мурашки по коже. Там была очень, очень приятная атмосфера. Было так приятно видеть много людей, и они действительно подбадривали меня в трудные моменты. Сегодня мне было нелегко физически, но, в конце концов, я очень довольна тем, как сыграла сегодня. Теперь я более чётко вижу, что мне нужно улучшить, чтобы стать лучше.



Думаю, что хорошо бью по мячу. Мне просто нужно больше работать над своей физической формой. Думаю, многие вещи будут иметь значение для меня», — сказала Свитолина в интервью WTA.