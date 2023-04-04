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39 минут назад

Свитолина прокомментировала своё возвращение в тур

Чемпионат.com

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала своё возвращение в WTA-тур после рождения дочери.

Свитолина прокомментировала своё возвращение в тур
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У меня были мурашки по коже. Там была очень, очень приятная атмосфера. Было так приятно видеть много людей, и они действительно подбадривали меня в трудные моменты. Сегодня мне было нелегко физически, но, в конце концов, я очень довольна тем, как сыграла сегодня. Теперь я более чётко вижу, что мне нужно улучшить, чтобы стать лучше.

Думаю, что хорошо бью по мячу. Мне просто нужно больше работать над своей физической формой. Думаю, многие вещи будут иметь значение для меня», — сказала Свитолина в интервью WTA.

В первом круге соревнований в Чарльстоне Свитолина (WC) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Теннис,Юлия Путинцева,Элина Свитолина,
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