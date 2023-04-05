12-я ракетка мира Хуркач рассказал, с кем хочет встретиться в финале Уимблдона

Польский теннисист, 12-я ракетка мира Хуберт Хуркач поделился мыслями о предстоящем турнире в Португалии и рассказал, какую встречу хотел бы выиграть.

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«Что я жду от этого турнира? Это сложный вопрос. Есть много игроков, которые здесь и которые любят играть на грунтовом корте, они специалисты в этой поверхности. Но я буду конкуриров

Думаю, что я могу хорошо выступить и на грунтовой площадке. Я немного адаптировался и надеюсь, что удастся показать себя в ближайшей встрече.

Кто такой Хубер Хуркач за пределами корта? Люблю водить машины. Я по-настоящему люблю делать это. Иногда люблю поиграть немного в гольф, но получается очень плохо.

Ценю жизнь, которая у меня есть, и то, что я делаю. Но у меня есть голод до побед, чтобы сделать гораздо больше, чем есть на сегодняшний момент.

Рост тенниса в Польше виден невооружённым взглядом благодаря мне и Иге Свёнтек? К сожалению, не провожу много времени в Польше, хотя люблю там находиться. Но Ига — суперзвезда, номер один в мире, она великий человек. Надеюсь, что теннис станет ещё популярнее во всём мире.

Если бы я мог выбрать любую встречу, которую бы выиграл, может быть, это будет в финале Уимблдона против Новака Джоковича», — рассказал Хуркач в интервью Bolamarela.