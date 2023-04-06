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54 минуты назад

Александрова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

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Россиянка Екатерина Александрова взяла старт на турнире в Чарльстоне (США). Это соревнования серии WTA-500, которые открыли грунтовый сезон. Екатерина пропускала первый раунд из-за высокого посева.

Александрова вышла в третий круг турнира в Чарльстоне
Фото: WTAWTA

В матче второго круга Александрова без особых проблем обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 10 минут.

На счету Александровой, посеянной на турнире под седьмым номером, 7 подач навылет, 9 двойных ошибок и 6 брейков с 8 попыток. У Путинцевой 2 брейка из 8, она не совершала эйсов и двойных ошибок. За выход в четвертьфинал россиянка поборется в Юлией Грабнер из Австрии.

В другом матче россиянка Варвара Грачёва уступила Магде Линетт из Польши – 7:6 (7:3), 5:7, 4:6. Они играли 2 часа и 58 минут.

Теннис,Варвара Грачева,Магда Линетт,Юлия Путинцева,Екатерина Александрова,
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