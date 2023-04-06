Свёнтек: сейчас уже поздно отстранять россиян и беларусов

Полька недовольна решениями ATP и WTA.
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек оценила решение ATP и WTA не отстранять теннисистов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой.
«Вопрос с отстранением россиян и белорусов рассматривался вначале событий на Украине, но теннис не пошёл по данному пути. А уже сейчас было бы несправедливо так поступать по отношению к игрокам из России и Беларуси, потому что это решение должно было быть принято ещё год назад.
Считаю, что теннис с самого начала мог бы лучше показать всем, что мы против военных действий. На мой взгляд, ATP и WTA могли бы сделать больше, чтобы донести эту мысль и позволить рассказать о своих взглядах. Им надо было помочь всем нам лучше справляться с этим в раздевалке, так как там сейчас довольно напряжённая атмосфера», — приводит слова Свёнтек BBC.
В феврале 2022 года ATP и WTA приняли решение не отстранять теннисистов из России и Беларуси от участия в туре. Единственным условиям допуска стал нейтральный статус игроков.
Примечательно, что позже Всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун тенниса (LTA), являющиеся организаторами Уимблдона, в одностороннем порядке запретили россиянам и белорусам выступать на турнирах на территории Великобритании. Вследствие этого и ATP, и WTA приняли решение лишить Уимблдон на один сезон статуса турнира «Большого шлема» и оштрафовали LTA на $1 млн каждая.