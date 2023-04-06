Свентек объяснила, почему сейчас несправедливо было бы отстранить россиян

Первая ракетка мира Ига Свентек считает, что российские теннисисты должны были быть отстранены еще год назад.
«Вопрос с отстранением рассматривался вначале, но теннис не пошел по этому пути. Сейчас было бы несправедливо так поступать по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что это решение должно было быть принято еще год назад.
Я считаю, что теннис с самого начала мог бы лучше показать всем, что теннисисты против военных действий», — передает слова Свентек «Би-Би-Си».
Напомним, что российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены.
В прошлом году организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).
Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. В прошлом году чемпионами стали серб Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.