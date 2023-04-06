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14 минут назад

Первая ракетка мира Свентек объяснила, почему сейчас несправедливо было бы отстранить россиян

Газета.Ru

Первая ракетка мира Ига Свентек считает, что российские теннисисты должны были быть отстранены еще год назад.

Свентек объяснила, почему сейчас несправедливо было бы отстранить россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вопрос с отстранением рассматривался вначале, но теннис не пошел по этому пути. Сейчас было бы несправедливо так поступать по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что это решение должно было быть принято еще год назад.

Я считаю, что теннис с самого начала мог бы лучше показать всем, что теннисисты против военных действий», — передает слова Свентек «Би-Би-Си».

Напомним, что российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены.

В прошлом году организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. В прошлом году чемпионами стали серб Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Теннис,Елена Рыбакина,Новак Джокович,
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