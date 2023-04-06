Анна Калинская победила чемпионку ТБШ Викторию Азаренко из Беларуси

70-я ракетка мира сотворила сенсацию на турнире WTA-500.

В четверг, 6 апреля, на женском «пятисотнике» в Чарльстоне (США) начались матчи третьего круга. В числе встреч, поставленных первым запуском, оказался поединок россиянки Анны Калинской и двукратной чемпионки Australian Open белоруски Виктории Азаренко, посеянной под шестым номером. Калинская на пути к встрече с Азаренко провела два матча: сперва она оказалась сильнее украинки Ангелины Калининой (11) — 7:6, 6:4, а затем одолела француженку Ализе Корне — 7:6, 4:6, 6:2. Азаренко же в первом круге отдыхала, а во втором одержала волевую победу над победительницей US Open 2017 года Слоан Стивенс — 3:6, 6:3, 6:2.

Видео дня

Калинская пока никак не может сделать шаг вперёд в своей карьере, чтобы выйти на уровень, скажем, Анастасии Потаповой и Екатерины Александровой. В сезоне-2022 россиянка поднималась на 51-е место в рейтинге WTA, а сейчас идёт 70-й. В этом году она лишь раз доходила до четвертьфинала — было это в Остине в марте. А вот Азаренко не сказать, что переживает вторую молодость, но всё равно остаётся опасной соперницей. Так, на своём любимом Australian Open Виктория дошла до полуфинала, где проиграла Елене Рыбакиной. В общем, Азаренко и в 33 года может создать проблемы абсолютно любой сопернице.

Калинская сразу же дала понять, что по-боевому настроилась на матч с Азаренко. Россиянка сразу же взяла подачу соперницы, со второй попытки реализовав брейк-пойнт. Правда, в четвёртом гейме белоруска вернула брейк и сравняла счёт — 2:2. Следующий брейк состоялся в девятом гейме, и его автором стала Калинская, которая под ноль взяла чужую подачу. После этого Анна уверенно подала на сет, использовав первый же сетбол, — 6:4.

Во второй партии соперницам долгое время не удавалось взять чужую подачу, хотя Калинская упустила брейк-пойнт в пятом гейме, а Азаренко в шестом гейме не реализовала двойной брейк-пойнт. Девятый гейм мог стать определяющим, поскольку россиянка снова под ноль взяла гейм на приёме. Однако белоруска в критической ситуации не дрогнула, сделала обратный брейк и сравняла счёт — 5:5. В 11-м гейме Анна упустила брейк-пойнт на приёме, а в 12-м, напротив, сетбол на приёме не реализовала Виктория. На тай-брейке Азаренко повела 3:0 с двумя мини-брейками, однако Калинская нашла в себе силы отыграться и реализовала первый же матчбол — 6:4, 7:6 (7:5)! Два часа провели на корте соперницы.

«Достижение разблокировано. Анна Калинская обыграла Азаренко и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA на грунте! Какую же неделю она проводит», — отметили организаторы турнира в «Твиттере».

«Анну слишком долго не замечают. А она уже год играет на уровне топ-20. Наконец-то это показывают результаты: первый четвертьфинал WTA на грунте, первая победа над топ-20 на грунте», — отметили журналисты из The Tennis Letter.

А вот другая россиянка Диана Шнайдер свой матч проиграла. В соперницах у неё оказалась бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса. Опытная испанка не оставила шансов 19-летней сопернице — 6:1, 6:3.