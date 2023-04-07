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31 минуту назад

Свёнтек: пожала руку Касаткиной, потому что она высказалась о ситуации на Украине

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Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о российских теннисистах, которые не скрывают своего отношения к специальной военной операции на Украине.

Свёнтек пожала руку Касаткиной за высказывания о ситуации на Украине
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Говорить об этом легко, но, когда сталкиваешься с людьми лицом к лицу, ситуация иная. Например, я пожала руку Касаткиной: Дарья сразу призналась, что хочет, чтобы всё поскорее закончилось. Я это очень уважаю, для российских спортсменов это смелое высказывание», — цитирует польку BBC.

Напомним, из-за СВО российским атлетам запретили участие в международных соревнованиях. Организаторы теннисных турниров допустили спортсменов из РФ, но в нейтральном статусе. При этом Уимблдон не пошёл даже на эти условия, однако в 2023 году поменял своё решение, в том числе по белорусам.

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