Гарсия возобновила сотрудничество с бывшим тренером

Мы с Бертраном общались несколько раз. Мы встречались в Монтеррее, говорили о теннисе и жизни в целом. У меня сложилось впечатление, что мы еще не все сделали, не дошли до логического завершения нашего сотрудничества, и я хочу понять, чего мы можем достичь. Я могу прибавить. На самом деле, не все понимают мою игру, принцип тренировок или находят ко мне правильный подход. Со многими я не могу найти общий язык, когда речь заходит о том, как я хочу играть. Мы с Бертраном говорим на одном языке. Мы можем это использовать, чтобы подняться на вершину.