Котов не смог выйти в финал турнира в Марокко

Российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться в финал турнира в Марракеше (Марокко).

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В матче ½ финала россиянин уступил французу Александру Мюллеру со счетом 6:7 (3:7), 5:7. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.

Котов, занимающий 114 е место в мировом рейтинге, впервые в карьере играл в полуфинале турнира ATP.

ATP 250. GRAND PRIX HASSAN II. МАРРАКЕШ (МАРОККО). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 560 ТЫСЯЧ ЕВРО

Полуфинал