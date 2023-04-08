Котов не смог выйти в финал турнира в Марокко

Российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться в финал турнира в Марракеше (Марокко).
В матче ½ финала россиянин уступил французу Александру Мюллеру со счетом 6:7 (3:7), 5:7. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.
Котов, занимающий 114 е место в мировом рейтинге, впервые в карьере играл в полуфинале турнира ATP.
ATP 250. GRAND PRIX HASSAN II. МАРРАКЕШ (МАРОККО). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 560 ТЫСЯЧ ЕВРО
Полуфинал
Александр Мюллер (Франция) — Павел Котов (Россия) — 7:6 (7:3), 7:5.