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56 минут назад

Российский теннисист Котов не смог выйти в финал турнира в Марокко

Матч ТВиещё 6

Российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться в финал турнира в Марракеше (Марокко).

Котов не смог выйти в финал турнира в Марокко
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

В матче ½ финала россиянин уступил французу Александру Мюллеру со счетом 6:7 (3:7), 5:7. Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.

Котов, занимающий 114 е место в мировом рейтинге, впервые в карьере играл в полуфинале турнира ATP.

ATP 250. GRAND PRIX HASSAN II. МАРРАКЕШ (МАРОККО). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 560 ТЫСЯЧ ЕВРО

Полуфинал

Александр Мюллер (Франция) — Павел Котов (Россия) — 7:6 (7:3), 7:5.

Теннис,Павел Котов,Александр Мюллер,
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