Российский теннисист Котов впервые в карьере вышел в ½ финала турнира ATP

Россиянин Павел Котов пробился в полуфинал теннисного турнира в Марракеше (Марокко).

Котов в ¼ финала переиграл австралийца Кристофера О’Коннелла со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.

Россиянин, занимающий 114 е место в мировом рейтинге, впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).