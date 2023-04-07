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1 час назад

Российский теннисист Котов впервые в карьере вышел в ½ финала турнира ATP

Матч ТВ

Россиянин Павел Котов пробился в полуфинал теннисного турнира в Марракеше (Марокко).

Российский теннисист Котов впервые в карьере вышел в ½ финала турнира ATP
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Котов в ¼ финала переиграл австралийца Кристофера О’Коннелла со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.

Россиянин, занимающий 114 е место в мировом рейтинге, впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

За выход в финал 24 летний Котов поспорит с французом Александром Мюллером.

ATP 250. Grand Prix Hassan II. Марракеш (Марокко). Грунт. Призовой фонд — более 560 тысяч евро

¼ финала

Павел Котов (Россия) — Кристофер О’Коннелл (Австралия) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3).

Теннис,Павел Котов,Александр Мюллер,
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