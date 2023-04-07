Теннисистка без 5 пальцев впервые вышла в полуфинал WTA

Франческа Джонс победила Лауру Пигосси в четвертьфинале в Боготе – 6:4, 6:2.

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Она впервые вышла в полуфинал на турнире WTA.

С сентября 2021-го до конца 2022-го из-за травмы Джонс сыграла всего два матча.

В начале года у Джонс не было рейтинга, сейчас она проводит шестой турнир в сезоне (первые пять были на уровне ITF) и стоит 817-й. На следующей неделе она вернется в топ-400.

Джонс родилась с синдромом эктродактилии-эктодермальной дисплазии. Из-за этого у нее по четыре пальца на обеих руках и левой ноге, а на правой – три.