$79.50+0.1487.10+0.37

Теннисистка без 5 пальцев Франческа Джонс впервые вышла в полуфинал WTA

Франческа Джонс победила Лауру Пигосси в четвертьфинале в Боготе – 6:4, 6:2.

Теннисистка без 5 пальцев впервые вышла в полуфинал WTA
© Sports.ru

Она впервые вышла в полуфинал на турнире WTA.

С сентября 2021-го до конца 2022-го из-за травмы Джонс сыграла всего два матча.

В начале года у Джонс не было рейтинга, сейчас она проводит шестой турнир в сезоне (первые пять были на уровне ITF) и стоит 817-й. На следующей неделе она вернется в топ-400.

Джонс родилась с синдромом эктродактилии-эктодермальной дисплазии. Из-за этого у нее по четыре пальца на обеих руках и левой ноге, а на правой – три.

Завтра Джонс поборется с Татьяной Марией.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий