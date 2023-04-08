Чесноков считает, что Котову нужно сбросить лишний вес

"Мне кажется, что Котову нужно сбросить несколько килограммов, хотя бы два-три, и подсушиться. У него есть лишний вес, и, если он проведет работу над собой, потенциально может пробиться в топ-50 мирового рейтинга. Я несколько раз с ним тренировался и хочу сказать, что он очень талантливый, у него хорошие ноги и прекрасное чувство мяча", - сказал Чесноков.