Чесноков считает, что Котову нужно сбросить лишний вес

Россиянин Павел Котов является талантливым теннисистом, однако для роста результатов ему нужно сбросить лишний вес. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В субботу Котов проиграл французу Александру Мюллеру (6:7 (3:7), 5:7) в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марокко. Для Котова это был первый полуфинал турнира ATP в карьере.
"Мне кажется, что Котову нужно сбросить несколько килограммов, хотя бы два-три, и подсушиться. У него есть лишний вес, и, если он проведет работу над собой, потенциально может пробиться в топ-50 мирового рейтинга. Я несколько раз с ним тренировался и хочу сказать, что он очень талантливый, у него хорошие ноги и прекрасное чувство мяча", - сказал Чесноков.
"Павел провел хороший турнир. Он обыграл француза [Бенджамина] Бонзи и австралийца [Кристофера] О'Конелла, это очень хорошие игроки. В матче с О'Конеллом он проигрывал с брейком в решающем сете и смог переломить ход матча. Сегодня игра была равная, шансы победить были у обоих", - добавил собеседник агентства.
Котову 24 года, он занимает 114-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в первый круг Открытых чемпионатов Австралии (2023), Франции (2022) и США (2022).