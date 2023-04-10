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55 минут назад

Потапова: не чувствую никакой русофобии в туре. Меня трудно хейтить — я добрый человек

Чемпионат.comиещё 3

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, ощущает ли особое отношение к себе со стороны иностранных теннисисток на фоне ситуации на Украине.

Потапова: не чувствую никакой русофобии в туре. Меня трудно хейтить — я добрый человек
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У меня хорошие взаимоотношения почти со всеми теннисистками в туре. Меня любят, потому что я добрый и открытый человек — абсолютно дружелюбная и адекватная. Меня трудно хейтить. Конечно же, есть несколько девочек, которые испытывают зависть из-за моих побед. Но не чувствую никакой русофобии: наверное, это даже удивительно. Наоборот, меня за границей все любят — не было ни одного конфликта. И я тоже всех безумно люблю!» — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Теннис,Анастасия Потапова,Антон Иванов,
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