Потапова: не чувствую никакой русофобии в туре. Меня трудно хейтить — я добрый человек

«У меня хорошие взаимоотношения почти со всеми теннисистками в туре. Меня любят, потому что я добрый и открытый человек — абсолютно дружелюбная и адекватная. Меня трудно хейтить. Конечно же, есть несколько девочек, которые испытывают зависть из-за моих побед. Но не чувствую никакой русофобии: наверное, это даже удивительно. Наоборот, меня за границей все любят — не было ни одного конфликта. И я тоже всех безумно люблю!» — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.