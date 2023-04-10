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1 час назад

Российская теннисистка Калинская поднялась на восемь мест в рейтинге WTA

Газета.Ru

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на восемь позиций в обновленном рейтинге, опубликованном 10 апреля на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась с 70-го на 62-е место в списке лучших теннисисток в мире.

Российская теннисистка Калинская поднялась на восемь мест в рейтинге WTA
Фото: REUTERSREUTERS

На прошедшей неделе в четвертьфинале турнира в американском Чарльстоне Калинская из-за травмы была вынуждена отказаться от продолжения борьбы в поединке с Онс Жабер из Туниса. Дарья Касаткина осталась на восьмой позиции, Вероника Кудерметова - на 13-й, а Людмила Самсонова - на 15-й. Екатерина Александрова поднялась с 18-й на 17-ю строчку, Анастасия Потапова - с 25-й на 24-ю, Варвара Грачева - с 46-й на 44-ю. Анна Блинкова по-прежнему занимает 63-е место.

Диана Шнайдер улучшила свои позиции сразу на семь мест, заняв 88-е место, а Камилла Рахимова опустилась с 90-го места на 92-е. Лидером рейтинга остается Ига Свентек из Польши. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - американка Джессика Пегула.

Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублев стал крестным отцом дочери бывшей первой ракетки мира Даниила Медведева.

Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,Диана Шнайдер,Камилла Рахимова,Джессика Пегула,Онс Жабер,Анна Блинкова,Арина Соболенко,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Даниил Медведев,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Андрей Рублев,
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