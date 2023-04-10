Российская теннисистка Калинская поднялась на восемь мест в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на восемь позиций в обновленном рейтинге, опубликованном 10 апреля на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась с 70-го на 62-е место в списке лучших теннисисток в мире.
На прошедшей неделе в четвертьфинале турнира в американском Чарльстоне Калинская из-за травмы была вынуждена отказаться от продолжения борьбы в поединке с Онс Жабер из Туниса. Дарья Касаткина осталась на восьмой позиции, Вероника Кудерметова - на 13-й, а Людмила Самсонова - на 15-й. Екатерина Александрова поднялась с 18-й на 17-ю строчку, Анастасия Потапова - с 25-й на 24-ю, Варвара Грачева - с 46-й на 44-ю. Анна Блинкова по-прежнему занимает 63-е место.
Диана Шнайдер улучшила свои позиции сразу на семь мест, заняв 88-е место, а Камилла Рахимова опустилась с 90-го места на 92-е. Лидером рейтинга остается Ига Свентек из Польши. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - американка Джессика Пегула.
Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублев стал крестным отцом дочери бывшей первой ракетки мира Даниила Медведева.