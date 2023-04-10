Российская теннисистка Калинская поднялась на восемь мест в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на восемь позиций в обновленном рейтинге, опубликованном 10 апреля на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась с 70-го на 62-е место в списке лучших теннисисток в мире.

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Диана Шнайдер улучшила свои позиции сразу на семь мест, заняв 88-е место, а Камилла Рахимова опустилась с 90-го места на 92-е. Лидером рейтинга остается Ига Свентек из Польши. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - американка Джессика Пегула.