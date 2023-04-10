Потапова объяснила решение Грачевой получить гражданство Франции

«По поводу французского гражданства с Грачевой не разговаривали, хотя мы с ней довольно близко общаемся. Это ее выбор. Знаю, что Варя с десяти лет живет во Франции, тренируется там. Грачеву ничего не держит в России.



Если она решила, что для карьеры так будет лучше, то я уважаю это решение. Для меня это не будет влиять на наше общение, это полный бред. У меня мыслей по поводу смены спортивного гражданства нет», — приводит слова Потаповой Sport24.