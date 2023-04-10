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25 минут назад

Российская теннисистка Потапова объяснила решение Грачевой получить французское гражданство

Газета.Ru

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала решение своей соотечественницы Варвары Грачевой получить французское гражданство.

Потапова объяснила решение Грачевой получить гражданство Франции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поводу французского гражданства с Грачевой не разговаривали, хотя мы с ней довольно близко общаемся. Это ее выбор. Знаю, что Варя с десяти лет живет во Франции, тренируется там. Грачеву ничего не держит в России.

Если она решила, что для карьеры так будет лучше, то я уважаю это решение. Для меня это не будет влиять на наше общение, это полный бред. У меня мыслей по поводу смены спортивного гражданства нет», — приводит слова Потаповой Sport24.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 22-летняя Грачева занимает 44-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Джессика Пегула.

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Среди россиянок лучшей продолжает оставаться Дарья Касаткина. Она занимает восьмое место.

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